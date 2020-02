Cada estreno de una producción cinematográfica basada en el algún personaje de historieta genera suficiente expectación frente al tratamiento al que se le va dar a su adaptación audiovisual, particularmente si estos vienen del mundo creado por DC Comics, quienes han intentado una y otra vez repuntar y posicionar a sus personajes.

Después del desastroso resultado, pero a la vez éxito comercial que fue “Suicide Squad” (2016), el plan es volver a juntar a estos personajes, no sin antes darle protagonismo a la más sobresaliente de todas: Harley Quinn, quien, con su demente personalidad, conquistó a una parte del público que quiere volver a verla en pantalla.

Dirigida por Cathy Yan, “Aves De Presa y La Fantabulosa Emancipación De Una Harley Quinn” cuenta cómo Harley Quinn (Margot Robbie), luego de terminar definitivamente su relación con Joker, empieza un camino para vivir su nueva vida. Sin embargo, sin la protección de su ex amante, Harley deberá enfrentarse a quienes siempre la han odiado, encontrándose en una complicada situación por salvar su vida.

El evidente sello visual de marketing de “Suicide Squad”, explotado en su llamativa protagonista, será una de las principales piezas que se ensambla en un mundo que contrasta la oscuridad de Gotham con colores estridentes y una vertiginosa narración, la que, entre saltos temporales, intenta armar una desordenada historia, disimulando una trama más simple de lo que parece presentar, adornando un confuso incidente y personajes que encajan a la perfección en el extravagante mundo en el que habitan.

Pese al caótico y liviano lío en el que el relato se ve inserto, sin lugar a duda Harley Quinn es quien brilla con más fuerza. Rompiendo la cuarta pared y casi consciente de su presencia en la cultura pop, logra entablar un diálogo directo con la audiencia para establecer desde un principio que esta es su historia y no necesita la sombra de otros personajes. Su caracterización, desprovista de hipocresía, desafía la empatía de la audiencia frente a sus actos, y en los primeros minutos conquista con su desfachatez y su humor agudo y sin tapujos. Harley Quinn es la estrella y la cinta se encarga de confirmar esta idea en cada secuencia en la que aparece; su estado de antiheroína y la interpretación de Robbie hacen de Harley un personaje tangible y creíble en su propuesta.

La ruptura amorosa de Harley Quinn y Joker es el punto de partida para contar esta historia y, aprovechándose de ello, la cinta intenta profundizar en lo que significa dejar atrás una relación tóxica y sus consecuencias. De esta forma, cada paso que da su protagonista está sujeto a este hecho, y no es hasta que las subtramas –y los personajes femeninos que las protagonizan– estallan y se vuelven más potentes, donde el relato muestra sus verdaderos colores y expone lo que realmente quiere decir desde un principio. A pesar de que el grupo de mujeres que rodea a Harley Quinn resultan ser lo suficientemente interesantes como personajes secundarios, este no logra sostener una idea que fue puesta casi a la fuerza hacia el tercer acto del relato.

Por otra parte, uno de los requisitos fundamentales para poder examinar películas basadas en historias de superhéroes, es la inclusión de una fuerza antagónica capaz de contrarrestar la de su protagonista, y en esta cinta en particular la incorporación de Black Mask (Ewan McGregor) es una oportunidad perdida frente al potencial que el personaje y la interpretación del actor logran entregar. Aquel descuido está basado principalmente en los tropiezos del guion y su ligera e inconstante construcción.

“Aves De Presa y La Fantabulosa Emancipación De Una Harley Quinn” es una película edificada para levantar a su protagonista y esto lo logra al acentuar su excéntrica personalidad y explorando una comedia que funciona de manera natural y sin parecer forzada. La autoconsciencia de la cinta provoca que esta no se tome a sí misma tan en serio, adjudicándose un tono divertido puesto con honestidad. La dificultad se presenta cuando se piensa en integrar esta producción al DCEU, el que aún no logra encontrar una dirección clara para reunir a todos sus personajes en un universo conciso y sólido.

Título Original: Birds Of Prey: And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn

Director: Cathy Yan

Duración: 109 minutos

Año: 2020

Reparto: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina, Derek Wilson, Steven Williams, Ali Wong, Matthew Willig, Charlene Amoia