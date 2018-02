Cincuenta Sombras Liberadas

El ejercicio de adaptar no es tarea fácil. La realidad es distinta a la ficción y en la vida real los eventos no ocurren de una forma que narrativamente tenga sentido. Al hacer una película basada en hechos reales se hacen necesarias las competencias de articular sucesos aparentemente inconexos y así otorgar a la obra de aquel sentido de causalidad que hace falta en la vida. Hilar los hechos. Contar una historia. “15:17 Tren a París” tiene muy claro en qué hecho se está basando, pero no qué historia está contando.

La película está recogida de la historia real de Spencer Stone, Alek Skarlatos y Anthony Sadler (interpretándose a sí mismos, en lo que es el rasgo más interesante de esta producción), tres amigos norteamericanos que en un viaje en Francia se vieron enfrentados a un intento de ataque terrorista en un tren. Juntos logran enfrentar al terrorista en cuestión y prevenir la catástrofe, salvando en el acto a todos los pasajeros. Se cuenta este incidente específico, un hecho aislado. Eso lo sabemos desde que entramos a ver la película y en los segundos iniciales se insinúa qué es lo que se nos va a mostrar, pero hay que esperar un poco antes de llegar a la parte importante.

La historia, entonces, vuelve para contarnos cómo se conocieron estos tres amigos, y pasamos media hora viendo a niños metiéndose en problemas en el colegio y estrechando su vínculo, en lo que pareciera una película diferente. Cuando los niños crecen, dos de ellos se meten a la milicia, uno es enviado a Afganistán (Skarlatos) y otro funciona como agente en la Fuerza Aérea (Stone). Seguimos a este último en su rutina y entrenamiento, mientras empezamos a notar que, como el hecho noticioso que generó la película es tan escueto, se está recurriendo a un backstory innecesario, inconexo y aburrido para rellenar.

La película demora alrededor de una hora en llegar a lo que claramente es el foco para Clint Eastwood y lo único que vale la pena contar. El problema es que no dotó de ningún nexo temático que vinculara el incidente con los otros pasajes y no se entiende por qué se eligieron esos momentos como necesarios para contar esta historia. La infancia de los amigos, el entrenamiento de Stone y su mochileo por Europa, más que estar derechamente mal, nos hace cuestionarnos por qué se nos está mostrando un material que no repercute de manera lógica ni temática en la historia posterior.

Paul Greengrass optó en “United 93” (2006) por centrarse solamente en los momentos cruciales del atentado que retrata, con grandes resultados. El mismo Eastwood en “Sully” (2016) logró conectar el incidente real en que se basaba la historia con la consecuencia directa de la investigación que la sucedió. Es decir, es posible dotar de un sentido completo a una película aunque el interés esté puesto exclusivamente en un hecho basado en la realidad, pero en “15:17 Tren a París” la mayoría se siente como relleno.

Y, al rellenar, la atención se desvía hacia otros apartados y quedan expuestas más fácilmente otras fijaciones del director. No es secreto que Eastwood tiene un fetiche por el heroísmo estadounidense –recientemente demostrado en la propagandística “American Sniper” (2014)–, y aquí está en evidencia nuevamente: vemos en un largo pasaje meloso la condecoración de los protagonistas como héroes; el enemigo de la película es básicamente un malo de dibujos animados, un terrorista sin líneas ni motivación; nos muestran la devoción de los jóvenes por la guerra, incuestionable desde que son niños que no se veían haciendo otra cosa. Se visten con poleras militares, tienen la bandera estadounidense en su pieza y juegan con armas reales, las cuales son tratadas como un agregado casual a la escena, sin ser cuestionadas siquiera por los adultos que ven a los niños adorarlas.

Clint Eastwood no esconde una fijación por cierto tipo de cine y, a sus 87 años, no podemos exigirle que cambie o amplíe su punto de vista, pero va en nosotros como espectadores el someternos a algo que en idiosincrasia no nos hace sentido ni tenemos por qué avalar. Sí, los tres jóvenes que protagonizan la historia salvaron a mucha gente y son héroes en justa medida, pero no necesitábamos una película anecdótica e ineptamente articulada como historia para enterarnos. Para eso tenemos las noticias.

Título Original: The 15:17 to Paris

Director: Clint Eastwood

Duración: 94 minutos

Año: 2018

Reparto: Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Judy Greer, Jenna Fischer, Ray Corasani, Tony Hale, Thomas Lennon, Sinqua Walls, Paul-Mikel Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisa, Cole Eichenberger