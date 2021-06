Trailer de “The Many Saints of Newark”, película precuela de “The Sopranos”

Uno de los títulos más anticipados de este año es la película “The Many Saints of Newark“, precuela de la serie “The Sopranos” que llegará a la plataforma HBO Max el próximo 1 de octubre. Hoy se liberó el trailer oficial de la cinta, que muestra un poco de lo que tratará la esperada producción.

La película está dirigida por Alan Taylor y cuenta con un casting donde están presentes Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Vera Farmiga, Ray Liotta, John Magaro y Michael Gandolfini.

Mira el trailer a continuación: