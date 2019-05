Trailer de “Once Upon A Time In Hollywood”, la nueva película de Quentin Tarantino

Luego de tener un teaser de la cinta, hoy llega el trailer oficial de “Once Upon A Time In Hollywood“, la esperada nueva película de Quentin Tarantino. Acá, se cuenta la historia de un actor de televisión y su doble, mientras intentan poder hacerse de una carrera en el mundo del cine. Todo esto, en pleno Los Angeles de 1969, donde los asesinatos de Charles Manson comenzaron a aterrar a la población. La cinta llegará a las salas locales el próximo 22 de agosto, y su casting contará con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, James Marsden, Al Pacino, entre otros.

Revisa el avance a continuación: