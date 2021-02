Trailer de “Death Rider In The House Of Vampires”, la nueva película de Glenn Danzig

El legendario actor de Hollywood, Christopher Plummer, falleció a la edad de 91 años. El hecho fue confirmado por su familia recientemente.

Reconocido por sus papeles como Capitán Von Trapp de “The Sound Of Music” (1965), y ganador de un Oscar como Mejor Actor de Reparto con la película “Beginners” (2010), pasó sus últimos días en su casa junto a su esposa en Connecticut.

Dentro de la trayectoria de Plummer, las películas más importantes en que participó son las siguientes: “The Man Who Would Be King” (1975), “Dolores Claiborne” (1995), “The Silent Partner” (1978), “Inside Man” (2006), “Malcolm X” (1992), “Waterloo” (1970), “Twelve Monkeys” (1995), “Beautiful Mind” (2001), “The Insider” (1999), “The Girl with the Dragon Tattoo” (2011), “The New World” (2005), “Remember” (2015), “Beginners” (2010) y “Knives Out” (2019).