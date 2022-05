Trailer de “Crimes Of The Future”, la nueva película de David Cronenberg

“Crimes Of The Future“, la próxima película de David Cronenberg, tendrá su estreno en la edición de este año del Festival de Cannes, por lo que hoy recibimos un trailer de esta que puedes ver al final de esta nota. Esta película marcará el regreso del director al género de horror ciencia ficción desde “eXistenZ” (1999), siendo la siguiente película a su cargo desde “Maps To The Stars“, estrenada en 2014.

La sinopsis dice: “A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Con su pareja Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célebre artista de performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas. Timlin (Kristen Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos, y es entonces cuando se revela un grupo misterioso. Su misión: utilizar la notoriedad de Saul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana”.

Mira el trailer a continuación: