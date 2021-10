Se anuncia oficialmente el estreno de “Dune: Part Two”

Ya es oficial: “Dune” de Denis Villeneuve tendrá una segunda parte. Así lo confirmaron esta jornada desde Legendary Entertainment, donde a través de un comunicado, se anunció que la segunda parte llegará en octubre de 2023, con el director Denis Villeneuve nuevamente encargándose de la producción.

Esta nueva adaptación de la novela de Frank Herbert ha tenido un exitoso paso por los cines tras su estreno hace unos días, por lo que era cosa de tiempo para que se confirmara esta continuación. El casting de esta primera parte está compuesto por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Jason Momoa, Javier Bardem, y más.

Acá el anuncio oficial de Legendary Entertainment:

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021