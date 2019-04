Recomendaciones In-Edit 2019, Parte 3: Legado punk

Here To Be Heard: The Story Of The Slits

Contemporáneas a The Clash y Sex Pistols, The Slits fue una de las primeras bandas punk de mujeres formada en 1976 en Londres. Ari Up, su líder, tenía sólo 15 años cuando formó la banda junto a Paloma Romero “Palmolive”, Tessa Pollit y Viv Albertine. Con su particular sonido “punk reggae” y sólo un disco de estudio (“Cut” de 1979), The Slits hoy son consideradas un referente musical fundamental por su sonido y por sus letras desenfadadas y feministas, a pesar de que en su época fueron rechazadas por su rebeldía, actitudes indecorosas y su extrema desinhibición. El documental “Here To Be Heard: The Story Of The Slits”, dirigido por William E. Badgley, intenta reconstruir la historia de la banda a través de recuerdos y archivos personales de las integrantes originales que sobreviven a Ari Up, fallecida en 2010.

Álvaro: Rockstars Don’t Wet The Bed

El mito señala que Álvaro Peña (1943) es el primer punk chileno, y los más osados dicen que es el verdadero inventor del punk. La verdad es que las cosas de la vida llevaron a un joven Álvaro a irse de Chile después del Golpe Militar y llegar a Inglaterra a vivir a una casa okupa, donde conoció a Joe Strummer antes de que este se convirtiera en el exitoso líder de The Clash. Ambos formaron The 101ers y, aunque la banda no prosperó, la leyenda también cuenta que las historias que Peña le narraba a Strummer inspiraron el disco “Sandinista! (1980)”. “Álvaro: Rockstars Don’t Wet The Bed” es un registro de la vida y obra de este artista chileno, quien ha hecho casi toda su carrera como un verdadero outsider, en el exilio. Radicado en Alemania, a sus 75 años sigue editando discos y cultivando su propia leyenda. El documental cuenta con entrevistas a sus amigos cercanos, colaboradores, su esposa alemana y, por supuesto, rescata los pensamientos y reflexiones del propio Peña en esta etapa de su vida.

Desolation Center

Stuart Swezey es un nombre que no suena para nada cuando pensamos en la organización de los súper festivales como Lollapalooza, Coachella, o raves electrónicas que convocan enormes cantidades de público. Sin embargo, un veinteañero Swezey, protagonista y director del documental “Desolation Center” (2018), fue uno de los precursores de los conciertos autogestionados a principios de los 80 en Estados Unidos. A través de entrevistas a organizadores, músicos y asistentes, fotografías y material audiovisual, este trabajo recupera la historia de una serie de encuentros musicales clandestinos y masivos que se realizaron en el desierto de Mojave, California, y que contaron con destacados exponentes del punk de la época. En esas fiestas, a las que se llegaba en buses escolares y camiones arrendados para la ocasión, se presentaron bandas fundamentales como Minutemen, Meat Puppets, Einstürzende Neubauten, Sonic Youth, Swans, Savage Republic y Redd Kross. Una aventura que cambiaría la historia.

The Allins

Sin duda, Kevin Michael “GG” Allin es una de las figuras más extremas de la historia de la música de todos los tiempos. Más conocido y recordado por defecar en el escenario, vomitar y atacar a sus fans que por su música, su muerte en 1993 –a raíz de una sobredosis– lo convirtió en una figura de culto, que parece estar lejos de perder ese estatus con el paso de los años. Contra todo lo que se pudiera esperar para alguien que llevó la demencia y descontrol al extremo en su vida personal y en sus shows, es su propia familia la encargada de administrar su legado. “The Allins”, de Sami Saif, más que enfocarse en la biografía del músico, nos conecta precisamente con sus sobrevivientes y cómo ellos han aprendido a lidiar con las manifestaciones de amor/odio de sus fans: con cierto humor, ternura y algo de locura. Su madre, Arleta, quien sufre por la manera en que los seguidores acuden a la tumba de su hijo a defecar en su honor, intenta mostrar e instalar la imagen del niño dulce y amoroso que Allin fue alguna vez, antes de que los excesos lo trastornaran. Por otra parte, su hermano Merle, se ha encargado de perpetuar la obra de GG, su legado musical, su “estética” y se esfuerza por mantenerse tocando con su banda Murder Junkies junto al baterista original, Dino Sachs, y otros músicos que los acompañan.