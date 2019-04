Recomendaciones In-Edit 2019, Parte 2: Tres miradas a Margot

A Dog Called Money

Hace un par de años, la cantante y compositora inglesa Polly Jean Harvey trajo al mundo el que sería su proyecto musical más político, el disco “The Hope Six Demolition Project”, concebido en una serie de viajes entre 2011 y 2014 a Kosovo, Afganistán y Estados Unidos junto al fotógrafo Seamus Murphy. Con un potente mensaje social, un llamado de atención o una especie de corresponsalía sobre las experiencias que la cantante había vivido en sus viajes, el disco debutó en el primer lugar de la Lista de Álbumes del Reino Unido. Tres años después, la inglesa arroja una nueva granada con “A Dog Called Money”, documental dirigido por el propio Murphy y que registra el trabajo creativo tras el disco de 2016, imágenes de sus viajes y la grabación del álbum en sesiones en vivo abiertas al público, quienes podían observar a la cantante a través de un vidrio de seguridad. El estudio fue montado en una instalación artística de Londres llamada “Recording In Progress”, entre enero y febrero de 2015.

Ryuichi Sakamoto: Coda

En 2014, la vida del pianista, compositor de bandas sonoras, activista anti-nuclear y “actor ocasional” Ryuichi Sakamoto, es golpeada por dos sucesos que le obligan a hacer un alto en su carrera y realizar un trabajo de introspección: un diagnóstico de cáncer de garganta y la tragedia de Fukushima. Este es el momento que Stephen Nomura Schible aprovecha para recopilar el material que le permitirá dar vida a “Ryuichi Sakamoto: Coda”, documental que retrata al músico en la intimidad de su taller y en su proceso de recuperación durante el cual compone las bandas sonoras para “The Revenant” de Alejandro G. Iñárritu, y “Haha To Kuraseba” de Yôji Yamada, moviéndose entre Nueva York y Tokio. En esos espacios, Sakamoto reflexiona sobre sus proyectos, desde sus primeros pasos en la banda pionera del pop electrónico japonés de fines de los 70, Yellow Magic Orchestra, hasta su más reciente trabajo, “Async” (2017), la exploración y su conexión con la naturaleza, y su relación con el hombre y la tecnología.

Milford Graves Full Mantis

Milford Graves es un afamado percusionista de jazz, altamente reconocido por haber desarrollado un sonido único, de vanguardia, durante la época de los sesenta. Más que un documento biográfico, el documental “Milford Graves Full Mantis” (2018) es un registro que busca adentrarse en el pensamiento de este artista autodidacta, quien, además de su prolífica carrera musical y luego de años de observación de la naturaleza e investigación sobre sanación natural y biología celular, ha desarrollado su propio arte marcial, el Yara. Dirigido por Jake Meginsky y Neil Young (no ESE Neil) discípulos de Graves, intentan descifrar el universo interno del baterista para explicar su trabajo a través de las imágenes del maestro y la naturaleza que lo rodea. Este trabajo obtuvo el galardón a Mejor Documental Internacional In-Edit Barcelona 2018.

Blue Note Records: Beyond The Notes

No es muy común que un sello discográfico se destaque por dar libertad y abrir el camino para la experimentación de sus revolucionarios músicos. “Blue Note Records: Beyond The Notes” ha sido considerado un verdadero tributo que aborda precisamente el espíritu y la visión de la casa discográfica de Thelonious Monk, Miles Davis, Art Blakey, John Coltrane y Sonny Rollins, entre otras leyendas, fundada en nueva York en 1939 por los inmigrantes judíos alemanes Alfred Lion y Francis Wolff. En este documental se rescata importante material audiovisual cedido por el propio sello, y cuenta con relatos de estrellas contemporáneas como Herbie Hanckock, Wayne Shorter, Robert Glasper y Norah Jones, además de interesantes intervenciones de personajes fundamentales de la historia del sello, como el recientemente fallecido ingeniero Rudy Van Gelder, arquitecto del sonido de Blue Note, y el actual presidente de la discográfica, el productor Don Was.