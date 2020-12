Primer vistazo al documental “The Beatles: Get Back” de Peter Jackson

Será el próximo 27 de agosto de 2021 cuando se estrene el documental “The Beatles: Get Back“, producción a cargo de Peter Jackson que mostrará a la banda desde una mirada más íntima. Ahora, el director finalmente mostró un adelanto de la cinta con un clip de 5 minutos que fue compartido por Paul McCartney a través de su Twitter, y que por supuesto, puedes ver más abajo al final de esta nota.

En el video, además, Jackson confirma que el documental ya está listo en un 50%, asegurando además que este no es un trailer como tal, sino que una muestra de las más de 56 horas de material inédito que se usaron para el documental, el que muestra principalmente escenas de 1969, tales como el legendario concierto en la azotea, además de la banda trabajando en el estudio en lo que sería su disco “Let It Be” (1970).

Mira el adelanto a continuación:

Peter Jackson has released an exclusive sneak peek of his upcoming documentary “@TheBeatles: Get Back” for fans everywhere to enjoy.

The Beatles: Get Back Opens in Theatres August 27, 2021 #TheBeatlesGetBack pic.twitter.com/df5RjID56Z

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) December 21, 2020