Primer trailer de “The Matrix Resurrections”

Se acabó la espera: el trailer de “The Matrix Resurrections” está finalmente aquí. La cuarta parte de la trilogía “The Matrix” llegará próximamente con parte del elenco original con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, además de nuevas adiciones como Yahya Abdul-Mateen II, entre otros. La cinta, dirigida por Lana Wachowski, llegará a los cines y a la plataforma HBO Max el próximo 22 de diciembre, todo esto por supuesto, si el avance de la pandemia lo permite.

“The Matrix Resurrections” marca no solo el regreso de Reeves como Neo, Moss como Trinity, Jada Pinkett Smith como Niobe, Lambert Wilson como The Merovingian, y Daniel Bernhardt como el Agente Johnson, sino que además de Abdul-Mateen II, el casting lo complementan nuevas adiciones como Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Christina Ricci, Max Riemelt y Brian J. Smith.

Mira el trailer a continuación: