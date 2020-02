Primer trailer de “The French Dispatch”, la nueva película de Wes Anderson

Ya tenemos finalmente un avance de “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”, la esperada nueva cinta de Wes Anderson a estrenarse este año, concretamente a fines de Julio en las salas norteamericanas. La película cuenta una historia basada en el desarrollo de The New Yorker, uno de los medios más prestigiosos de Estados Unidos.

Sin duda uno de los puntos más destacables de la película es su impresionante casting, que tiene actores de la talla de Tilda Swinton, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Bill Murray, Owen Wilson, Benicio del Toro, Adrien Brody, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Stephen Park, y Mathieu Amalric. Vaya nivel de estrellas.

Mira el avance a continuación: