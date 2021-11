Primer trailer de la serie “The Book Of Boba Fett”

La próxima entrega en el universo de Star Wars será “The Book Of Boba Fett“, serie que contará la historia del cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison luego de los sucesos de la segunda temporada de “The Mandalorian” (2020), donde (spoilers a continuación) el personaje regresó junto a Fennec Shand (interpretada por Ming-Na Wen) hasta el palacio de Jabba The Hutt, para asesinar a Bib Fortuna y quedar a cargo de una de las mafias criminales más peligrosas de la galaxia.

La serie será estrenada a través de Disney+ el próximo 29 de diciembre.

Mira el trailer a continuación: