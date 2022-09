Primer trailer de “Knock At The Cabin”, la nueva película de M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan ya prepara la cinta que será sucesora de “Old” (2021), su reciente producción, por lo que hoy ya podemos disfrutar del primer trailer de “Knock At The Cabin“, película que llegará el próximo 3 de febrero. La historia trata sobre una familia de vacaciones en una cabaña alejada de la ciudad, donde son tomados como rehenes por un grupo de cuatro asaltantes armados, lo que genera distintas situaciones de tensión entre la familia y sus captores.

El casting de la película tiene a Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn y Rupert Grint. Mira el trailer a continuación: