Primer trailer de “I’m Thinking Of Ending Things”, la nueva película de Charlie Kaufman

A la edad de 76 años falleció el destacado cineasta británico Alan Parker, recordado por películas como “Midnight Express” y “Pink Floyd: The Wall“. El director se encontraba luchando con una larga enfermedad desde hace mucho tiempo, según se confirmó en el comunicado que avisaba de su muerte.

Si bien Parker solamente hizo 14 películas, no muchas considerando su trayectoria, sin duda que todas marcaron algo, además de recibir múltiples reconocimientos y nominaciones. Entre sus cintas más importantes se encuentran títulos como “Midnight Express“, “Pink Floyd: The Wall“, “Mississippi Burning“, “Evita“, “Angel Heart“, y “The Commitment“, entre otras destacadas producciones.