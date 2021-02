Trailer de “Biggie: I Got A Story To Tell”, documental sobre The Notorious B.I.G.

Desde el séptimo arte, Glenn Danzig nuevamente se encuentra probando e incursionando con distintos temas. Por eso, el líder de Misfits llega con el trailer de una nueva realización, bajo el nombre de “Death Rider In The House Of Vampires”.

Al igual que “Verotika” (esa sin sentido, horrible y risible película de 2019), Danzig escribe y dirige la cinta, mezclando sus gustos por los vampiros y las antiguas historias de vaqueros, e incluso, él mismo actúa como uno de los personajes de la historia. El elenco es complementado por Kim Director, Julian Sands, la leyenda Danny Trejo, el director de cine Eli Roth y Devon Sawa, este último conocido por su papel adolescente en “Final Destination” y su participación en otra horrible película como “The Fanatic” de Fred Durst.

Se espera que “Death Rider In The House Of Vampires” se estrene durante este año. A continuación, te dejamos el trailer: