Nuevo trailer de “Tenet”, la próxima película de Christopher Nolan

A los 81 años falleció este miércoles el actor Brian Dennehy, recordado por su interpretación de diversos personajes, tales como el Sheriff Will Teasle, enemigo de John Rambo en “First Blood“, además de su participación en “Cocoon” de 1985. La noticia fue confirmada a los medios por la propia familia del actor a través de un comunicado, donde también aseguraron que su deceso fue por causas naturales y no por alguna complicación derivada del COVID-19, como ha sido la tónica últimamente.

Ganador de dos premios Tony, el primero de ellos lo obtuvo por su papel de Willy Loman en “Death of a Salesman” de Arthur Miller en 1999, mientras que el segundo galardón lo obtuvo gracias a su interpretación de James Tyrone en “Long Day’s Journey Into Night” de 2003. Por supuesto, estas no serían las únicas obras destacadas del interprete, quien apareció en una gran cantidad de películas y otros papeles para la televisión.

Otras de sus obras más recordadas son “Ratatouille” (voz, 2007), “The Belly Of An Architect“(1987), “The Next Three Days” (2010), “Driveways” (2019), “Romeo + Juliet” (1996), “Silverado” (1985), “Presumed Innocent” (1990), “Never Cry Wolf” (1983), “Gorky Park” (1983), “F/X” (1986), entre muchas otras.