Nuevo teaser trailer de “The Lord Of The Rings: The Rings Of Power”

No hay duda de que la serie “The Lord Of The Rings: The Rings Of Power” es una de las producciones más esperadas del año, por lo que en la previa a su estreno a través de la plataforma Prime Video de Amazon hoy llega un nuevo adelanto antes de su arribo oficial el 2 de septiembre. En el teaser se puede ver un poco más del mundo de la saga, ya que se centra en hechos previos no solo a la trilogía de Peter Jackson o a “El Hobbit”, sino que también expande el canon creado por el autor J.R.R. Tolkien a través de nuevos personajes.

En el trailer se puede ver la tierra de los Elfos en Lindon y Eregion, el territorio de los Enanos en Khazad-dûm, además del reino de Númenór, todos con una producción igual o superior a la de la trilogía cinematográfica. Los showrunners de esta serie serán J.D. Payne y Patrick McKay, contando con un enorme presupuesto de 250 millones de dólares para su realización, todo apuntando a que la temporada de ocho capítulos será la primera de varias.

En cuanto al casting de la serie, incluye actores como Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

Mira el nuevo avance a continuación: