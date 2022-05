Nuevo teaser trailer de “House Of The Dragon”, serie precuela de “Game Of Thrones”

Cada 4 de mayo se celebra el Star Wars Day, debido al juego de palabras que se genera con la fecha en Estados Unidos (May The 4th o Fourth) y la icónica frase de la saga “May The Force Be With You” (Que La Fuerza Te Acompañe), por lo que se realizan varias actividades, anuncios, lanzamientos y estrenos de material en el contexto de la saga galáctica estrenada por George Lucas en 1977.

Entre todo el material de hoy llega el trailer oficial de “Obi-Wan Kenobi“, próxima serie de la plataforma Disney+ que contará lo que sucedió con el maestro Jedi luego de los sucesos de “Revenge Of The Sith” (2005), tercer episodio de la saga. La producción contará nuevamente con Ewan McGregor en el papel del ex maestro de Anakin Skywalker, además del regreso de Hayden Christensen interpretando a Darth Vader. Los primeros dos episodios llegarán a la plataforma de streaming el próximo 27 de mayo, con los siguientes siendo estrenados semanalmente.

Mira el trailer a continuación: