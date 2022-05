Nicolás López es condenado a 5 años y un día de presidio efectivo por abuso sexual

La semana pasada se estrenó la película “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness” (Sam Raimi, 2022), nueva entrada en la saga del Universo Cinematográfico Marvel que tuvo un primer vistazo a la siguiente película de “Avatar” en las salas de Estados Unidos, donde el trailer se proyectó previo a la cinta de Marvel. Ahora, ha sido liberado en internet el primer teaser trailer de “Avatar: The Way Of Water“, cinta que llegará a fines de este año a los cines.

Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, esta secuela narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan.

La película está nuevamente dirigida por James Cameron y producida por Cameron y Jon Landau, siendo protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet. Adicionalmente, se ha anunciado que la primera cinta tendrá un reestreno en cines el mes de septiembre, como previa a la llegada de esta segunda parte.

Mira el trailer a continuación: