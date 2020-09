Muere la actriz Diana Rigg a los 82 años

A la edad de 82 años falleció la actriz Diana Rigg, recordada por una gran variedad de papeles como el de Chica Bond en “On Her Majesty’s Secret Service” (1969), Olenna Tyrell en la serie “Game Of Thrones“, la película “Witness For The Prosecution” (1982), y además en “The Avengers“, serie de 1961 en donde participó de 51 episodios como los personajes Emma Peel y Lola. La causa de muerte no fue revelada, pero según manifestó su agente, la actriz falleció en su casa acompañada de todos sus seres queridos.

NOTICIA EN DESARROLLO…