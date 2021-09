Muere el cineasta Roger Michell a los 65 años

Novedades en la cartelera de Centro Arte Alameda en Sala Ceina, ya que se anunciaron las cintas en exhibición entre el 23 al 26 de septiembre. Para esta semana destacan los estrenos presenciales de “Cry Macho” (2021) de Clint Eastwood y “Sorry We Missed You” (2019), dirigida por Ken Loach, además de otras funciones únicas para “Los Amantes de Pont Neuf” de Leos Carax, “El Viaje de Chihiro” de Hayao Miyazaki y el documental “El Otro” (2020) de Francisco Bermejo, que dirá presente en el marco del especial “SABADOC”.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline y también en la boletería de CEINA, con los siguientes valores:

General: $4.000

Adultos mayores: $3.000

Estudiantes: $3.000

Los horarios en detalle, a continuación:

JUEVES 23/09

15:00 – CRY MACHO (Clint Eastwood)

17:00 – SORRY WE MISSED YOU (Kent Loach)

19:00 – CRY MACHO

VIERNES 24/09

15:00 – CRY MACHO

17:00 – SORRY WE MISSED YOU

19:00 – LOS AMANTES DE PONT NEUF (30 AÑOS DE UN CLÁSICO, dir: Leos Carax)

SÁBADO 25/09

15:00 – CRY MACHO

17:00 – EL OTRO + CONVERSATORIO

19:00 – SORRY WE MISSED YOU

20:45 – EL VIAJE DE CHIHIRO (20 años, idioma original, subs en castellano)

DOMINGO 26/09