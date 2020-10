Muere el actor Sean Connery a los 90 años

Sean Connery, icónico actor e intérprete del Agente 007 en siete películas de James Bond, ha fallecido a la edad de 90 años. La noticia fue entregada por su familia, quien afirmó que el actor falleció mientras dormía cuando se encontraban en Bahamas, sin especificar mayores detalles acerca de su deceso

Connery fue el primer actor en interpretar a Bond en el cine, desde 1962 a 1983, participando también de otras películas como “The Untouchables”, por la cual ganó el Oscar a “Mejor Actor de Reparto” en 1988. Indiscutible galán en sus primeras cintas, especialmente interpretando al icónico espía, en su madurez también participaría de diversas cintas como “The Wind and the Lion”, “The Man Who Would Be King”, “Indiana Jones and the Last Crusade”, y muchas más.

NOTICIA EN DESAROLLO…