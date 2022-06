Muere el actor Philip Baker Hall a los 90 años

Philip Baker Hall, actor recordado por su participación en películas como “Midnight Run” y “Magnolia“, ha fallecido a los 90 años. La información fue entregada a través de Twitter por el periodista Sam Farmer de Los Angeles Times, quien confirmó el fallecimiento del actor anoche en su casa, rodeado de sus familiares. “Mi vecino, amigo y una de las personas más sabias, talentosas y amables que he conocido, Philip Baker Hall, murió en paz anoche. Estaba rodeado de seres queridos. El mundo tiene un espacio vacío en él“, indicó el periodista al entregar la información.

La carrera de Hall fue de varios años, participando no sólo en cine, sino que también en televisión con series como “Seinfeld” (1989-1998). También fue protagonista de “Sydney” (1996), también conocida como “Hard Eight“, la primera película del director Paul Thomas Anderson, con quien volvería a trabajar en “Magnolia” (1999) y “Boogie Nights” (1997). Otras de sus destacadas participaciones en el cine, donde generalmente fue actor de reparto, están en películas como “Midnight Run” (1988), “The Truman Show” (1998), “The Insider” (1999), “Zodiac” (2007) y “Dogville” (2003).

Acá el comunicado:

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT

— Sam Farmer (@LATimesfarmer) June 13, 2022