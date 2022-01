Michael Mann publicará “Heat 2”, novela que continúa la historia de la película

Como cada semana, Centro Arte Alameda renueva su cartelera semanal con títulos nacionales e internacionales, entre los que podemos encontrar “Spencer”, “Belle”, “Nahuel Y El Libro Mágico”, como las ya estrenadas “Be Natural: The Untold Story of Alice Guy”, “La Nave Del Olvido”, “CAM: Liberar Una Nación”y “La Infancia De Iván”.

Sin duda, el gran estreno para esta semana es la cinta dirigida por el director nacional Pablo Larraín “Spencer”. Coproducción entre Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Alemania. Protagonizada por Kristen Stewart (nominada a Mejor Actriz en los Globos De Oro por este trabajo), y musicalizada por Jonny Greenwood de Radiohead, el filme aborda la historia de un fin de semana crucial para Lady Di, donde se da cuenta que su matrimonio con el príncipe Carlos no está funcionando. La historia tiene lugar en tres días donde la princesa Diana pasa una de sus últimas vacaciones de navidad en la Casa de Windsor en Inglaterra.

Otra de las películas que entra en cartelera esta semana es el anime japonés “Belle” (2021) de Mamoru Hosoda, trabajo que se enmarca en el décimo aniversario del Studio Chizu (El Niño Y La Bestia, 2015). El filme cuenta la historia de Suzu, una adolescente acomplejada que está atrapada con su padre en un pequeño pueblo montañés. Pero en el mundo virtual de U, Suzu se convierte en Belle, icono musical con más de cinco mil millones de seguidores. La doble vida de Suzu tomará un giro inesperado cuando conozca a la Bestia, una criatura fascinante pero aterradora. Con esto comienza un tira y afloja entre los dos cuando al final, Suzu descubre quién es realmente.

Para toda la familia, se suma a la cartelera “Nahuel y el libro mágico” (2020) del director German Acuña. Película animada producida por Carburadores, Red Brasil y Punkrobot (compañía involucrada en Historia De Un Oso). La historia cuenta las aventuras de Nahuel, niño que vive en la isla de Chiloé que a pesar de tener un padre pescador, tiene fobia al mar. El hallazgo de un libro en una casona vieja será el inicio de un viaje doble que recorre los misterios de la isla tanto como los suyos.

Ademas, podras encontrar en cartelera películas como “Be Natural: The Untold Story of Alice Guy”, “La Nave Del Olvido” de Nicol Ruíz Benavides, “CAM: Liberar Una Nación” de Edgard Wang Saldaña, “La Infancia De Iván” (1962) de Andrei Tarkovsky y la exhibición especial de los registros audiovisuales de la “Yeguada Latinoamericana” un proyecto de performance creado y dirigido por Cheril Linett.

Centro Arte Alameda te espera en Sala CEINA. Arturo Prat 33, Santiago Centro (Metro Universidad de Chile). Las entradas se encuentran a la venta en Passline y también en la boletería del CEINA. Los precios son $4.000 entrada general y $3.000 adultos mayores y estudiantes. Revisa los días y horarios para esta función en nuestra ticketera online en https://www.passline.com/sitio/centro-arte-alameda-tickets.

Conoce el detalle de películas y funciones a continuación: