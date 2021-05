Marvel Studios anuncia próximos estrenos de su Fase 4

Marvel sigue decidido a abultar la cartelera durante los años venideros, ya que se acaba de anunciar las películas que el gigante estudio cinematográfico estrenará hasta 2023. Esto se dio a conocer a través de un video que fue publicado en las redes de la marca, donde se confirmaron las fechas de estreno de algunas de las cintas que todavía seguían pendientes de agenda para los próximos años.

A las ya confirmadas “Black Widow” para el 9 de julio, “Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos” para el 3 de septiembre, “Eternals” el 5 de noviembre y “Spider-Man: No Way Home“, dispuesta para el 22 de diciembre, ahora se suman las cintas para 2022 y 2023, donde se confirmaron también los títulos de la segunda parte de “Captain Marvel” llamada “The Marvels“, para el 11 de noviembre de 2022 y la segunda de “Black Panther“, titulada “Wakanda Forever“, para el 8 de julio de ese mismo año.

Mira el calendario en detalle a continuación:

Black Widow : 9 de julio de 2021

: 9 de julio de 2021 Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos : 3 de septiembre de 2021

: 3 de septiembre de 2021 Eternals : 5 de noviembre de 2021

: 5 de noviembre de 2021 Spider-Man: No Way Home : 22 de diciembre de 2021

: 22 de diciembre de 2021 Doctor Strange In The Multiverse Of Madness : 25 de marzo de 2022

: 25 de marzo de 2022 Thor: Love And Thunder : 6 de mayo de 2022

: 6 de mayo de 2022 Black Panther: Wakanda Forever : 8 de julio de 2022

: 8 de julio de 2022 The Marvels : 11 de noviembre de 2022

: 11 de noviembre de 2022 Ant-Man And The Wasp: Quantumania : 17 de febrero de 2023

: 17 de febrero de 2023 Guardianes de la Galaxia Vol. 3 : 5 de mayo de 2023

: 5 de mayo de 2023 Fantastic Four: fecha por confirmar

Mira el video anuncio: