In-Edit Chile anuncia las primeras películas de su edición número 17

Desde el 7 al 14 de diciembre se vivirá una nueva versión del festival de cine musical y documental In-Edit Chile, el que tendrá un formato presencial y online. Es por esto que hoy la organización reveló los primeros títulos que el público podrá disfrutar en esta su edición número 17, destacando trabajos en torno a la carrera de importantes bandas y artistas como IDLES, St. Vincent, Lydia Lunch, entre muchos otros.

Entre las cintas que estarán en el festival aparece “Don’t Go Gentle: A Film About Idles” (2020), documental que presenta una mirada interior sobre la banda y su explosivo ascenso, prometiendo ser uno de los imperdibles de esta edición. También podemos encontrar títulos como “Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan“, “Lydia Lunch: The War is Never Over“, “Poly Styrene: I am a cliché“, “Faith and Branko“, “Nueve Sevillas” y la reciente película de St. Vincent, “The Nowhere Inn“, que fue estrenada oficialmente hace unos días.

La venta de abonos comenzará próximamente, con todos los detalles siendo informados en nuestro sitio.