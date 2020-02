Harvey Weinstein es declarado culpable por cargos de agresión sexual y violación

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 20 de febrero.

“Push”

Título Original: Push

Director: Fredrik Gertten

Duración: 92 minutos

Año: 2019

Reparto: Documental

“La Maldición Renace”

Título Original: The Grudge

Director: Nicolas Pesce

Duración: 94 minutos

Año: 2020

Reparto: Demian Bichir, John Cho, Andrea Riseborough, Lin Shaye, Betty Gilpin, William Sadler, Jacki Weaver

“The Donkey King”

Título Original: The Donkey King

Director: Aziz Jindani

Duración: 85 minutos

Año: 2018

Reparto: Animación

“Una Guerra Brillante”

Título Original: The Current War

Director: Alfonso Gomez-Rejon

Duración: 108 minutos

Año: 2017

Reparto: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tom Holland, Tuppence Middleton, Matthew Macfadyen, Celyn Jones

“Prometo Volver”

Título Original: Proxima

Director: Alice Winocour

Duración: 107 minutos

Año: 2019

Reparto: Eva Green, Matt Dillon, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Jan Oliver Schroeder, Nancy Tate, Marc Fischer, Zélie Boulant, Alexey Fateev, Vitaly Jay, Birger Frehse

“El Llamado Salvaje”

Título Original: The Call Of The Wild

Director: Chris Sanders

Duración: 105 minutos

Año: 2020

Reparto: Harrison Ford, Dan Stevens, Bradley Whitford, Karen Gillan, Omar Sy, Jean Louisa Kelly, Terry Notary, Cara Gee, Colin Woodell, Wes Brown, Anthony Molinari, Brad Greenquist