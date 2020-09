Francis Ford Coppola anuncia el lanzamiento de una nueva versión de “The Godfather: Part III”

Tremendas noticias llegan a estas horas de la jornada, ya que se acaba de anunciar por parte de Francis Ford Coppola que se publicará una nueva versión de “The Godfather: Part III” (1990), la que según sus propias palabras, será una conclusión más apropiada de la historia. Bajo el título de “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone“, la cinta tendrá una pasada limitada por cines, para luego llegar en formato físico, todo esto durante el mes de diciembre.

Para esta versión, se realizó un trabajo de edición que modifica el inicio y final de la película, reordenando algunas escenas y haciendo cambios narrativos que resuelven de mejor manera la trama. Adicionalmente, la cinta fue remasterizada en 4K y una mezcla de audio 5.1, utilizando la tecnología más avanzada para este lanzamiento. Cabe señalar que anteriormente se habían editado y restaurado las primeras dos partes de la trilogía, pero sin modificaciones tan grandes como lo será en esta ocasión, yendo más allá que un simple restaurado de las imágenes.