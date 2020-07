FEMCINE anuncia actividades de su versión 2020

A la edad de 98 años falleció el actor y comediante estadounidense Carl Reiner, considerado uno de los exponentes más importantes de la comedia norteamericana. Según la información reportada, Reiner falleció en su propia casa de causas naturales, debido a su avanzada edad. Entre las producciones más recordadas de su carrera se encuentran “It’s a Mad Mad Mad Mad World” (1963), “History of the World: Part I” (1981), “The Jerk” (1979), “The Majestic” (2001) y la saga de “Ocean’s Eleven” (2001) junto a sus dos secuelas posteriores.

Carl era padre del también cineasta Rob Reiner, además de asiduo colaborador de Mel Brooks, teniendo también una fructífera carrera como guionista y director, lo que se aprecia en ejemplos como la película “Oh, God!” de 1977, recordada hasta el día de hoy como una de las más destacadas de su extensa carrera.