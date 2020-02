Falleció Kirk Douglas a los 103 años

A la edad de 103 años falleció el actor Kirk Douglas, ícono del cine y una de las estrellas más relevantes en la denominada época dorada de Hollywood. La noticia fue dada a conocer por su hijo, el también actor Michael Douglas, a través de un comunicado, en donde no se especificó el motivo de su muerte.

El actor es recordado por cintas como “Lust for Life” (1956), “Champion” (1949), “Paths of Glory” (1957), “Spartacus” (1960), “Lonely Are the Brave” (1962), “Out of the Past” (1947), entre muchas otras. Las primeras dos mencionadas anteriormente, junto con la cinta “The Bad and the Beautiful” (1952) le valieron nominaciones a los premios Oscar, pero no ganó en ninguna de ellas. El actor, eso sí, recibió un Oscar honorario por su trabajo en 1996.

Entre los tantos hitos de su extensa carrera, Douglas recibió la Medalla Presidencial de la Libertad del presidente Jimmy Carter el 17 de enero de 1981, pero sin duda, también será recordado por haber arriesgado su carrera desafiando a la denominada “lista negra de Hollywood”, contratando al escritor Dalton Trumbo para el clásico “Spartacus“.