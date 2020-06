Falleció el cineasta Joel Schumacher a los 80 años

A la edad de 80 años falleció el cineasta Joel Schumacher, reconocido por haber dirigido una serie de importantes cintas como “The Lost Boys” (1987), “Falling Down” (1993), “A Time to Kill” (1996), “Tigerland” (2000) y “Phone Booth” (2002), así como también dos comentadas adaptaciones de “Batman”. El director falleció en su natal Nueva York en la mañana de este lunes 22 de junio.

A pesar de su prolífica carrera, el director es principalmente recordado por las fallidas adaptaciones de “Batman Forever” y “Batman & Robin” (1997), por la cual incluso pidió disculpas posteriormente. Entre su otro trabajo destacado fuera del cine, el director fue responsable por haber trabajado en algunos episodios de “House Of Cards“, así como también en el mundo de los videoclips, colaborando con la banda australiana INXS.