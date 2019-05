Fallece la actriz Doris Day

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 16 de mayo.

“En Tu Piel”

Título Original: En Tu Piel

Director: Matías Bize

Duración: 76 minutos

Año: 2018

Reparto: Eva Arias, Josue Guerrero

“El Sol También Es Una Estrella”

Título Original: The Sun Is Also A Star

Director: Ry Russo-Young

Duración: 104 minutos

Año: 2019

Reparto: Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe, Faith Logan, Jake Choi, Cathy Shim, Anais Lee, Camrus Johnson

“La Razón de Estar Contigo: Un Nuevo Viaje”

Título Original: A Dog’s Journey

Director: Gail Mancuso

Duración: 108 minutos

Año: 2019

Reparto: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Kathryn Prescott, Jake Manley

“UglyDolls”

Título Original: UglyDolls

Director: Kelly Asbury

Duración: 87 minutos

Año: 2019

Reparto: Animación

“John Wick: Parabellum”

Título Original: John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Director: Chad Stahelski

Duración: 130 minutos

Año: 2019

Reparto: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Common, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas, Mark Dacascos, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman