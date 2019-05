Fallece la actriz Doris Day

Primer adelanto de la segunda parte de “It” (Andy Muschietti, 2017), titulada “It: Chapter Two“, y que llegará a los cines este 2019. Esta cinta, transcurre 27 años después de la primera parte, con los protagonistas ya crecidos enfrentando el regreso de payaso Pennywise. El casting está conformado por Jessica Chastain como Beverly Marsh, Bill Hader como Richie Tozier, James McAvoy como Bill Denbrough, Andy Bean como Stan Uris, James Ransone como Eddie Kaspbrak e Isaiah Mustafa como Mike Hanlan, y por supuesto, Bill Skarsgard, retomando su papel de Pennywise.

Mira el trailer a continuación: