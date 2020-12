Fallece el cineasta surcoreano Kim Ki-duk a los 59 años

Ayer se realizó el “Investor Day 2020”, evento donde Disney entregó las novedades de todas sus franquicias para los próximos años, destacando principalmente la enorme cantidad de contenido que llegará a Disney+, además del futuro cinematográfico de Pixar, Marvel, y por supuesto, Star Wars. Sin duda, hay mucho que contar, por lo que a continuación entregamos un resumen de lo más relevante que se anunció para toda la variedad de plataformas con las que cuenta la casa de Mickey Mouse, partiendo por los planes de la compañía en torno a Disney+, donde durante los próximos años llegarán 10 series del Universo Marvel, 10 dentro del canon de Star Wars, además de 15 series animadas y en acción real de Disney Animation y Pixar, junto con otras 15 películas de las mismas compañías.

Bajo ese último aspecto, tendremos la cinta animada “Raya and the Last Dragon”, que llegará a los cines y a la plataforma de streaming en 2021. Junto con eso llegó el anuncio de Star+, plataforma de streaming enfocada en el contenido menos familiar y creada especialmente como reemplazo de Hulu para el mercado internacional, donde tendremos en Latinoamérica, a partir de junio de 2021, el catálogo de otras empresas adquiridas por la marca como FX, 20th Century Fox, la misma Hulu, ESPN, y más. Cabe señalar que si bien en nuestro territorio será una aplicación diferente, la compañía aumentará el precio de la suscripción en los países donde estará incorporada dentro de Disney+ mediante contraseña.

Algunos anuncios en materia de series son “Only Murders in the Building“, protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short, además de “Dopesick” con Rosario Dawson, Michael Keaton y Peter Sarsgaard. En cuanto a las renovaciones, se confirman nuevas temporadas de “The Handmaid’s Tale“, “Atlanta“, “American Horror Story“, “Dave“, “What We Do in the Shadows“, “Mayans“, “Better Things“, “Snowfall” y “Archer“. FX por su parte traerá producciones como “Reservation Dogs” a cargo de Taika Waititi, la adaptación del tremendo comic “Y: The Last Man“, y sin duda lo más llamativo, una serie de “Alien” por parte de Noah Hawley, reconocido por su trabajo en “Fargo” y “Legion“.

Como era de esperar, Star Wars fue una de las franquicias que más novedades presentó en la transmisión, confirmando una tercera temporada de “The Mandalorian” para 2021, además de dos spin-off directamente desde la serie: “Rangers Of The New Republic” y “Ahsoka”, esta última protagonizada por Rosario Dawson, quien llevó el personaje a la vida durante la actual temporada del cazarrecompensas. También se presentaron nuevos detalles de la serie “Andor” (2022), que contará la historia de Cassian Andor, uno de los protagonistas de “Rogue One”, “Obi-Wan Kenobi”, que confirma su timeline 10 años después de “Star Wars: Episode III – Revenge Of The Sith” (2005), y traerá de vuelta a Ewan McGregor como el maestro Jedi y a Hayden Christensen encarnando nuevamente el papel de Darth Vader.

En el ámbito animado tenemos nuevas series como “Star Wars: The Bad Batch“, que desprende su acción desde algunos personajes de “The Clone Wars”, y la serie de historias cortas “Star Wars: Visions“, donde se mostrarán distintas miradas de la saga a cargo de varios directores de animé, y aunque no se dieron mayores detalles, se afirmó que todos los creadores serán japoneses. De lo que no se entregó mucho detalle fue de las nuevas series como “Lando“, la cual está siendo desarrollada por Justin Simien, al punto de no anunciar si veremos la versión mayor de Lando Calrissian encarnado por Billy Dee Williams, o su reciente versión joven por Donald Glover.

Por su parte, Leslye Headland está desarrollando actualmente “The Acolyte“, serie en clave thriller de misterio que estará ambientada en los últimos días de la Era de la Alta Republica, mientras que el equipo de animación de Lucasfilm está trabajando en “A Droid Story”, donde veremos a R2-D2 y C-3PO junto con un nuevo héroe al cual guiarán en su aventura. Otro proyecto del estudio, aunque alejado de Star Wars, será una nueva cinta de “Indiana Jones”, protagonizada por Harrison Ford y dirigida por James Mangold. Pero todavía hay más que explorar en la galaxia, ya que también se confirmó oficialmente la película del universo Star Wars que está creando Taika Waititi, además de la llegada de Patty Jenkins con “Rogue Squadron”, la próxima película que veremos en el cine sobre la galaxia en diciembre de 2023.

En el contenido de películas que llegarán a cines y Disney+ se anunció la secuela de “Hocus Pocus“, un remake de “Three Men and a Baby“, un spin-off de “La Era del Hielo” con “The Ice Age Adventures of Buck Wild“, una precuela en acción real de “El Rey León” dirigida por Barry Jenkins, la esperada nueva versión de “La Sirenita”, además de una versión de “Pinocho” protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis. Algunas de las últimas películas animadas de Disney se tomarán la plataforma de streaming con series de “Moana”, “Zootopia”, “Baymax!” y “Tiana”, mientras que por parte de Pixar veremos series enfocadas en personajes como el perro Dug de “Up” (2009) en “Dug Days”, un spin-off de “Cars”, además de nuevas películas como “Luca” (2021), “Turning Red” (2022) y “Lightyear” (2022), protagonizada por Chris Evans y enfocada en la historia del Buzz Lightyear original, todo esto, considerando que el popular personaje de “Toy Story” es un juguete basado en una persona que existió realmente en dicho universo.

Finalmente, la presentación de Marvel nos trajo un nuevo adelanto de “WandaVision”, a estrenarse el próximo 15 de enero en Disney+, una confirmación de la fecha de estreno de “Doctor Strange In The Multiverse of Madness” para el 25 de marzo de 2022, la oficialización de “The Falcon and the Winter Soldier“, serie que veremos en la plataforma desde el 19 de marzo de 2021, y un primer trailer de “Loki”, que llegará en mayo del próximo año al servicio de streaming. Otros proyectos de los que se entregaron detalles son las ya anunciadas series “WHAT IF…?“, “Ms. Marvel“, “Hawkeye“, “She-Hulk“, “Moon Knight“, la nueva película de “Blade”, además de cintas como “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, “Captain Marvel 2” y “Eternals”. Los queridos Guardianes de la Galaxia, también presentaron novedades con la serie “I Am Groot” y “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”, dirigida por James Gunn y que llegará antes de la tercera parte de la saga.

Sin duda, la última tanda de anuncios inéditos complacerá a los más acérrimos lectores de cómics, ya que se anunciaron oficialmente series sobre la joven científica Riri Williams en “Ironheart”, una adaptación de “Secret Invasion” protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Talos, además de Don Cheadle retomando el papel de War Machine en la adaptación del clásico arco “Armor Wars”, una de las historias más reconocidas de “Iron Man” en los comics. Para la pantalla grande, en tanto, se confirmó la presencia de Christian Bale como el villano Gorr the God Butcher en “Thor: Love and Thunder“, cuarta parte de Thor que llegará el 6 de mayo de 2022, además del título oficial para la tercera parte de Ant-Man, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, donde se introducirá al villano Kang The Conqueror, interpretado por Jonathan Majors, y que promete ser el sucesor de Thanos dentro del MCU.

Kevin Feige también se dio el tiempo de contar un poco sobre “Black Panther 2”, película en el limbo luego del fallecimiento de Chadwick Boseman, confirmando que el actor no será reemplazado y que se está trabajando para darle una continuidad satisfactoria a la historia, y a la vez, honrar el legado de quien interpretara al Rey T’Challa. Sin duda que la verdadera bomba quedó para el final, ya que se anunció uno de los proyectos más esperados por los fanáticos de Marvel, una nueva película de “Fantastic Four”, esta vez incorporada a la cronología del MCU, y que estará dirigida por Jon Watts, quien también se ha encargado de la actual trilogía de “Spider-Man” protagonizada por Tom Holland.

A continuación los dejamos con algunos de los trailers presentados: