Fallece el actor William Hurt a los 71 años

William Hurt, el actor estadounidense conocido por sus papeles en “Broadcast News”, “Kiss of the Spider Woman”, “A History of Violence” o, para las generaciones más jóvenes, en las cintas Marvel como el implacable Thaddeus Ross, ha fallecido a los 71 años.

La noticia fue comunicada por su hijo: “Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años. Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento”.

La carrera actoral de William Hurt comenzó a sus 27 años en la televisión, en un par de episodios de la serie “Kojak”, y apenas un par de años después dio el salto a la pantalla grande. Además de las mencionadas, otros títulos importantes donde colaboró con su talento fueron “Alice” de Woody Allen, “Children of a Lesser God” de Randa Haines, “One True Thing” de Carl Franklin, “Smoke” de Wayne Wang, “Body Heat” de Lawrence Kasdan, “Dark City” de Alex Proyas, “Artificial Intelligence” de Steven Spielberg e “Into the Wild” de Sean Penn, entre muchas otras. Hurt fue cuatro veces nominado a los premios de la Academia, resultando ganador de la estatuilla en 1986.