Estrenos cinematográficos del 9 de mayo

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 9 de mayo.

“La Maldición”

Título Original: I Still See You

Director: Scott Speer

Duración: 98 minutos

Año: 2018

Reparto: Bella Thorne, Dermot Mulroney, Richard Harmon, Louis Herthum, Hugh Dillon, Amy Price-Francis, Shaun Benson, Sara Thompson

“Maestras del Engaño”

Título Original: The Hustle

Director: Chris Addison

Duración: 94 minutos

Año: 2019

Reparto: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Sarah-Stephanie, Deano Bugatti, Deepak Anand, Raffaello Degruttola, Kumud Pant, Tim Blake Nelson

“Medea”

Título Original: Medea

Director: Alejandro Moreno

Duración: 75 minutos

Año: 2019

Reparto: Félix Alcayaga, Alfredo Castro, José Manuel Cáceres, Guillermo Díaz, Paulina García, Alonso González, Paola Lattus, Millaray Lobos

“Nadando Por Un Sueño”

Título Original: Le Grand Bain

Director: Gilles Lellouche

Duración: 122 minutos

Año: 2018

Reparto: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Philippe Katerine, Alban Ivanov, Mélanie Doutey

“La Culpa”

Título Original: Den Skyldige

Director: Gustav Möller

Duración: 85 minutos

Año: 2018

Reparto: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen, Maria Gersby, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro, Katinka Evers-Jahnsen, Jeanette Lindbæk, Simon Bennebjerg, Morten Suurballe

“Pokémon: Detective Pikachu”

Título Original: Pokémon Detective Pikachu

Director: Rob Letterman

Duración: 104 minutos

Año: 2019

Reparto: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere, Rita Ora, Suki Waterhouse, Omar Chaparro