Estrenos cinematográficos del 6 de febrero

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 6 de febrero.

“Un Buen Día en el Vecindario”

Título Original: A Beautiful Day In The Neighborhood

Director: Marielle Heller

Duración: 109 minutos

Año: 2019

Reparto: Matthew Rhys, Tom Hanks, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Noah Harpster, Tammy Blanchard, Wendy Makkena, Enrico Colantoni, Sakina Jaffrey, Maddie Corman

“Aves De Presa y La Fantabulosa Emancipación De Una Harley Quinn”

Título Original: Birds Of Prey: And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn

Director: Cathy Yan

Duración: 109 minutos

Año: 2020

Reparto: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina, Derek Wilson, Steven Williams, Ali Wong, Matthew Willig, Charlene Amoia

“El Aro: Capítulo Final”

Título Original: Sadako

Director: Hideo Nakata

Duración: 99 minutos

Año: 2019

Reparto: Eliza Ikeda, Himeka Himejima, Ren Kiriyama, Hiroya Shimizu, Rie Tomosaka, Takashi Tsukamoto

“Parasite”

Título Original: Gisaengchung

Director: Bong Joon-Ho

Duración: 132 minutos

Año: 2019

Reparto: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik, Park So-dam, Park Seo-joon, Lee Jeong-eun, Park Keun-rok, Hyun Seung-Min, Andreas Fronk, Park Myeong-hoon