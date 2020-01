Estrenos cinematográficos del 30 de enero

No hay duda de la marca que Monty Python ha dejado en la cultura popular, siendo la televisión, el cine, el teatro y la literatura sólo algunas de las expresiones que el grupo llegó a tocar. Por eso siempre va a ser doloroso ver partir a sus integrantes por la inevitabilidad del tiempo. Esta vez le tocó al director, guionista, actor, escritor y compositor Terry Jones, quien sufría de una rara especie de demencia llamada Afasia Progresiva Primaria, de la que fue diagnosticado en 2016. Jones murió este martes 21 de enero en Londres.

El galés es el segundo Monty Python en fallecer tras Graham Chapman en 1989, y es el responsable de decenas de capítulos de “Monty Python’s Flying Circus” (el programa de la BBC que los catapultó a la fama y que está disponible en un rincón lejano de Netflix), y de las mejores y más icónicas películas del colectivo. Fue el hombre tras “Monty Python And The Holy Grail” (“Los Caballeros de la Mesa Cuadrada”, 1975), “Life Of Brian” (La Vida de Brian, 1979) y “The Meaning Of Life” (El Sentido de la Vida, 1983), dejando un legado cinematográfico acotado, pero admirable.

Así nos deja Terry Jones, uno de los cerebros de Monty Python, quien, a la hora de esta publicación, probablemente ya conoce el sentido de la vida, y se debe estar riendo.