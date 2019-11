Estrenos cinematográficos del 28 de noviembre

A pocas semanas del estreno de “Star Wars: The Rise Of The Skywalker”, el noveno episodio oficial de la saga y el cierre de la épica historia de los Skywalker, las ansias de miles de fanáticos crecen por ver una vez más el universo creado por George Lucas, y así cerrar una etapa iniciada hace más de cuarenta años. Es cierto, y ya anunciado, que el universo de Star Wars seguirá en pie, pero este último capítulo es también la culminación de una etapa que introdujo a nuevos personajes y ha logrado encajar con la llamada trilogía original.

Star Wars ha podido sostenerse como franquicia durante cuatro décadas, y es innegable la expectación y éxito que logra cada uno de sus estrenos, Sin embargo, medir la expectación que generan las nuevas producciones obliga a remontarse a los inicios, y tratar de entender la relevancia de una película que mezcla aventuras, fantasía y ciencia ficción.

El estreno de “Star Wars: A New Hope” en 1977 causó tal revuelo comercial, que indudablemente existe un antes y un después en la manera en que se comenzó a trabajar la ciencia ficción en las producciones cinematográficas. La aventura épica y la inclusión de otros géneros para poder contar una historia se ha tomado como molde en las grandes producciones hollywoodenses que vinieron con el tiempo. Y considerando que la primera película de la saga no es exclusivamente una cinta de ciencia ficción, es a la vez considerada como un hito, y su legado prevalece incluso en estrenos actuales, donde, sin querer imitar el trabajo de Lucas, es posible observar cómo una estructura narrativa, construcción de personajes, montaje y efectos especiales sirven de inspiración para directores que crecieron viendo la odisea de los Skywalker.

Si bien, “Star Wars: A New Hope” mezcla elementos de la fantasía y la ciencia ficción para crear algo nuevo, lo cierto es que las influencias para llegar a ese punto no se originaron a partir de cintas de ciencia ficción propiamente tal, sino que la inspiración viene de películas cuya base se puede encontrar en diferentes géneros. Como en las cintas de Akira Kurosawa, particularmente “The Hidden Fortress” (1958) –citada como la principal fuente de inspiración– y el western, género que también forma parte de la columna vertebral de la saga espacial, donde “The Searchers” (1956) puede ser observada como fuente, además de la aventura épica de “Lawrence Of Arabia” de 1962.

Por lo tanto, se puede observar cómo el inicio de Star Wars está hecho a partir de trozos que forman un carácter en particular, basándose en el “viaje del héroe”, el que sirve como pretexto para hablarnos directamente sobre nuestro propio viaje y llamado a la aventura, algo que en la narrativa de ficción estaba relegado a sólo unos pocos y que parecía distante, pero que en aquella época lo acercó al género de la ciencia ficción y lo hizo tangible. Y entendiendo el género como la excusa para poder hablar de otras problemáticas, las cintas de Lucas lo extendieron hacia un terreno donde la entretención, la sorpresa y la admiración también podían ser parte de esta reflexión.

La estructura narrativa, los característicos y entrañables personajes, los comentarios sobre la política, la visión de la exploración espacial y la construcción visual de aquel mundo, atravesó hondo en la cultura popular y permitió que nuevas formas de contar historias se abrieran espacio en cintas tan disimiles como “Alien” (1979), “The Dark Knigh Rises” (2012), “Toy Story” (1995), “Guardians Of The Galaxy” (2014) –sólo por nombrar algunas– las que se han visto permeadas por elementos característicos de la trilogía original de Star Wars, y cuyos directores las han citado como fuente. Por lo tanto, se puede reconocer que aquel cambio que vino con el estreno de 1977 y sus posteriores secuelas, sentaron las bases para construir aventuras épicas que pueden funcionar adecuadamente a un nivel narrativo, pero además encuentren un espacio en el éxito con la audiencia, conectando y acercándose a los niveles que Star Wars lo ha logrado.