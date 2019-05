Estrenos cinematográficos del 23 de mayo

Dos buenas noticias para los fanáticos de las series, ya que tenemos anuncios de nuevas temporadas en dos producciones muy queridas por el público. Primero, “Black Mirror“, producción de Netflix que anunció el estreno de su temporada 5 para el próximo 5 de junio, la que tendrá tres nuevos episodios.

Por otro lado, “Rick and Morty” también anunció un estreno, esta vez de su esperada temporada 4, que empezará a ser emitida desde noviembre próximo. Ambas series ya mostraron un pequeño adelanto, con “Black Mirror” mostrando un trailer oficial, mientras que “Rick and Morty” solo mostró un anuncio de la nueva temporada.

We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a

— [adult swim] (@adultswim) May 15, 2019