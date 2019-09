Estrenos cinematográficos del 19 de septiembre

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 12 de septiembre.

“Dora y La Ciudad Perdida”

Título Original: Dora And The Lost City Of Gold

Director: James Bobin

Duración: 102 minutos

Año: 2019

Reparto: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Danny Trejo, Temuera Morrison, Madeleine Madden, Micke Moreno, Adriana Barraza, Nicholas Coombe

“Mi Amigo Enzo”

Título Original: The Art of Racing in the Rain

Director: Simon Curtis

Duración: 109 minutos

Año: 2019

Reparto: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kevin Costner, Kathy Baker, Gary Cole, Karen Holness, Martin Donovan, Al Sapienza, McKinley Belcher III, Nicole Anthony, Ryan Kiera Armstrong

“Sr. Link”

Título Original: Missing Link

Director: Chris Butler

Duración: 94 minutos

Año: 2019

Reparto: Stop Motion

“No Basta Con Amar”

Título Original: No Basta Con Amar

Director: Cristián Mamani

Duración: 85 minutos

Año: 2019

Reparto: Daniela Ramírez, Néstor Cantillana, Samir Sukni, Paola Giannini, Pablo Schwarz, Laura Martínez, Luna Martínez, Javiera Arce

“Pavarotti”

Título Original: Pavarotti

Director: Ron Howard

Duración: 114 minutos

Año: 2019

Reparto: Documental

“Ted Bundy: Durmiendo Con El Asesino”

Título Original: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Director: Joe Berlinger

Duración: 110 minutos

Año: 2019

Reparto: Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich, Angela Sarafyan, Kaya Scodelario, Jeffrey Donovan, James Hetfield, Grace Victoria Cox, Kevin McClatchy, Jim Parsons, Haley Joel Osment