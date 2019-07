Estrenos cinematográficos del 18 de julio

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 4 de julio.

“La Vida Secreta De Tus Mascotas 2”

Título Original: The Secret Life Of Pets 2

Director: Chris Renaud

Duración: 86 minutos

Año: 2019

Reparto: Animación

“Lo Que Fuimos”

Título Original: What They Had

Director: Elizabeth Chomko

Duración: 101 minutos

Año: 2018

Reparto: Hilary Swank, Blythe Danner, Michael Shannon, Robert Forster, Taissa Farmiga, Aimee Garcia, Jay Montepare, Jennifer Robideau, Josh Lucas, Ann Whitney, William Smillie, Marilyn Dodds Frank

“Spider-Man: Lejos de Casa”

Título Original: Spider-Man: Far From Home

Director: Jon Watts

Duración: 129 minutos

Año: 2019

Reparto: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Michael Keaton, J.B. Smoove, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Angourie Rice, Davina Sitaram, Martin Starr

“La Guerra Silenciosa”

Título Original: En Guerre

Director: Stéphane Brizé

Duración: 113 minutos

Año: 2018

Reparto: Vincent Lindon, Jacques Borderie, Bruno Bourthol, Valérie Lamond, Guillaume Draux, Mélanie Rover