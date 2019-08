Estrenos cinematográficos del 15 de agosto

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 15 de agosto.

“Anna”

Título Original: Anna

Director: Luc Besson

Duración: 119 minutos

Año: 2019

Reparto: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Eric Godon, Eric Lampaert, Pauline Hoarau, Avant Strangel, Jan Oliver Schroeder, Rupert Wynne-James, Réginal Kudiwu

“Historias de Miedo Para Contar en la Oscuridad”

Título Original: Scary Stories To Tell In The Dark

Director: André Øvredal

Duración: 111 minutos

Año: 2019

Reparto: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Kathleen Pollard, Gil Bellows, Javier Botet, Dean Norris, Lorraine Toussaint, Austin Abrams, Mark Steger

“Araña”

Título Original: Araña

Director: Andrés Wood

Duración: 120 minutos

Año: 2019

Reparto: Mercedes Morán, Marcelo Alonso, María Valverde, Felipe Armas, Pedro Fontaine, Caio Blat, Gabriel Urzúa