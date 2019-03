Estrenos cinematográficos del 14 de marzo

Películas que se suman a la cartelera local el jueves 7 de marzo.

“Un Ladrón Con Estilo”

Título Original: The Old Man & The Gun

Director: David Lowery

Duración: 93 minutos

Año: 2018

Reparto: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Elisabeth Moss, Tom Waits, Isiah Whitlock Jr., Robert Longstreet, Keith Carradine, Jordan Trovillion, John David Washington

“La Voz De La Igualdad”

Título Original: On The Basis Of Sex

Director: Mimi Leder

Duración: 120 minutos

Año: 2018

Reparto: Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates, Sam Waterston, Justin Theroux, Jack Reynor, Stephen Root, Cailee Spaeny, Francis X. McCarthy, Gabrielle Graham, Angela Galuppo, John Ralston

“Capitana Marvel”

Título Original: Captain Marvel

Director: Anna Boden y Ryan Fleck

Duración: 124 minutos

Año: 2019

Reparto: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lee Pace, Mckenna Grace, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Kenneth Mitchell, Annette Bening, Lashana Lynch, Rune Temte