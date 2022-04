El actor Alain Delon solicita la eutanasia

Una noticia tan lamentable como fuerte: Alain Delon, uno de los actores más importantes del cine francés, ha solicitado la eutanasia. Esto, porque el residente en Suiza, país donde la eutanasia es legal, se está acogiendo a su derecho de poder elegir una muerte digna, luego de que a sus 86 años esté pasando por diversos problemas de salud derivados de dos derrames cerebrales sufridos en 2019, a los que se suma el fallecimiento de su esposa en 2021.

Según ha informado su hijo Anthony Delon, su padre ha solicitado la eutanasia en Suiza, país en el que vive desde hace años, todo esto luego de que los dos derrames cerebrales sufridos en 2019 le dejaron con cierta discapacidad. A sus problemas físicos se sumó la muerte de su esposa Nathalie en 2021. Luego de comunicar la decisión, el actor entregó una pequeña carta de despedida que fue hecha pública.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon“, escribió el actor en su despedida.

Delon tuvo 88 películas en su filmografía, siendo en 2019 su más reciente participación. Entre las más importantes se encuentra “Il gattopardo” (1963), “Le Samouraï” (1967), “L’eclisse” (1962), entre muchas otras.