Confirman que Alec Baldwin disparó el arma que mató a una persona en el set de “Rust”

Hace unos días se supo de un incidente que ocurrió en el set de la película “Rust“, en donde el disparo de un arma de utilería mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza. Ahora se supo que dicha arma fue disparada por Alec Baldwin, actor que protagoniza la película que estaba siendo filmada en Nuevo Mexico en el Bonanza Creek Ranch, ubicado en la localidad de Santa Fe.

Hutchins fue transportada a un hospital en Albuquerque, donde falleció, mientras que el director Souza está siendo tratado actualmente en el Christus St. Vincent Regional Medical Center de Santa Fe, donde se encuentra en riesgo vital. La policía afirmó estar investigando los antecedentes del caso, buscando llegar al fondo de lo ocurrido con el arma en el set de grabación. El actor, en tanto, se manifestó esta mañana en su cuenta de Twitter, afirmando lo siguiente:

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021