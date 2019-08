Confirman cuarta película de “The Matrix”

Películas que se suman a la cartelera de cine local el jueves 22 de agosto.

“Boda Sangrienta”

Título Original: Ready or Not

Director: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett

Duración: 95 minutos

Año: 2019

Reparto: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O’Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston

“La Espía Roja”

Título Original: Red Joan

Director: Trevor Nunn

Duración: 101 minutos

Año: 2018

Reparto: Sophie Cookson, Judi Dench, Tom Hughes, Stephen Campbell Moore, Tereza Srbova, Kevin Fuller, Laurence Spellman, Robin Soans, Simon Ludders, Steven Hillman, Phill Langhorne

“La Música De Mi Vida”

Título Original: Blinded By The Light

Director: Gurinder Chadha

Duración: 117 minutos

Año: 2019

Reparto: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir, Nell Williams, Aaron Phagura, Meera Ganatra, Dean-Charles Chapman, Nikita Mehta

“Presidente Bajo Fuego”

Título Original: Angel Has Fallen

Director: Ric Roman Waugh

Duración: 120 minutos

Año: 2019

Reparto: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith, Tim Blake Nelson, Nick Nolte, Chris Browning, Danny Huston, Michael Landes, Joseph Millson

“Claudia Tocada Por La Luna”

Título Original: Claudia Tocada Por La Luna

Director: Francisco Aguilar

Duración: 65 minutos

Año: 2017

Reparto: Documental

“Había Una Vez… En Hollywood”

Título Original: Once Upon A Time… In Hollywood

Director: Quentin Tarantino

Duración: 161 minutos

Año: 2019

Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Damian Lewis, Luke Perry, Michael Madsen