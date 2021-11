Centro Arte Alameda conmemora “Día del Cine Chileno” con cartelera especial

Ya está todo listo para el festival In-Edit Chile, ya que el certamen acaba de confirmar la totalidad de su programación para este año, donde se incluyen documentales que van desde Moby a St. Vincent, de IDLES a La Polla Records, y de The Beatles a Lydia Lunch, entre muchos otros artistas que estarán presentes en la cartelera en la edición número 17 del único festival en Chile para el cine y documental musical.

La principal adición para esta cartelera es el documental “The Beatles And India” (2021) de Ajoy Bose y Peter Compton, el que tiene como foco la historia de la banda y su viaje a Rishikesh, India, en febrero de 1968, presentando testimonios e imágenes inéditas de este importante episodio en la carrera de los Fab Four. Como siempre, este año estarán las Competencias Internacional y Nacional, esta última para largometrajes, cortometrajes y también videoclips.

Otras secciones dentro de la programación son Splendit (repesca de documentales que ya estuvieron en pasadas ediciones y que queremos volver a mostrarte), Selección musicapopular.cl (música chilena de vínculo patrimonial, en realizaciones de diferentes regiones y épocas seleccionada por un equipo especializado) y Poderosas (centrada en historias de mujeres en la música).

Recordemos que anteriormente el festival reveló su selección nacional, que puedes ver ACÁ, mientras que los primeros títulos internacionales confirmados los encuentras en este LINK. La totalidad de la programación para esta edición, en tanto, la puedes revisar ACÁ.

Las películas del canal online se ofrecerán de manera liberada desde el 7 al 14 de diciembre, ya que solamente es necesario crear una cuenta para reproducir todos los contenidos. Para las funciones presenciales se pondrán a la venta los pases desde el 1 de diciembre, con los siguientes valores: