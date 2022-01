Cartelera Centro Arte Alameda del 6 al 12 de enero

A la edad de 94 años falleció el actor Sidney Poitier, reconocido principalmente por ser el primer actor afroamericano en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Actor por la película “Lilies of the Field” (1963), en tan solo su segunda nominación luego de su rol en “The Defiant Ones” de 1958, que le permitió a su vez ser el primer hombre de raza negra en ser nominado a una categoría de actuación en dichos premios.

Su muerte fue confirmada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, quien entregó la noticia a los medios, sin especificar de momento las causas de su repentino fallecimiento. Cabe señalar, que tan solo el mes pasado se anunció una obra en Broadway que se centraría en su carrera, donde se contaría su historia no solo como profesional de la actuación, sino que también como activista.

Sin duda uno de sus años más prolíficos fue a fines de la década del 60 con la tríada de 1967, donde actuó en películas como “To Sir, with Love“, “In the Heat of the Night” y “Guess Who’s Coming to Dinner“, las que son consideradas como sus títulos más importantes. Otras cintas destacadas en las que el actor participó durante su carrera fueron “Blackboard Jungle” (1955), “A Patch of Blue” (1965), “A Raisin in the Sun” (1961) y “No Way Out” (1950).